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НовостиПроисшествия21 мая 2023 13:00

В Тульской области на трассе М-2 «Крым» загорелся автомобиль Audi

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области на трассе М-2 «Крым» загорелся автомобиль Audi

В Тульской области на трассе М-2 «Крым» загорелся автомобиль Audi

Фото: соцсети

Утром 20 мая на трассе М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области загорелся автомобиль Audi. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, спустя 13 минут на место происшествия прибыли 2 пожарных расчета, который удалось ликвидировать возгорания за 3 минуты.

По информации регионального МЧС, в результате пожара никто не пострадал. У автомобиля выгорел моторный отсек и салон, а также повредилось лакокрасочное покрытие.