В Тульской области на трассе М-2 «Крым» загорелся автомобиль Audi Фото: соцсети

Утром 20 мая на трассе М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области загорелся автомобиль Audi. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, спустя 13 минут на место происшествия прибыли 2 пожарных расчета, который удалось ликвидировать возгорания за 3 минуты.

По информации регионального МЧС, в результате пожара никто не пострадал. У автомобиля выгорел моторный отсек и салон, а также повредилось лакокрасочное покрытие.