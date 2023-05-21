Кому в Туле отключат газ 22 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 22 мая с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №28 по улице Курковая, а с 14:00 до 17:00 - дом №1 по улице Седова.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.