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НовостиПроисшествия21 мая 2023 12:00

В Щекинском районе 36-летний мужчина силой забрал у своего знакомого 18 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Щекинском районе 36-летний мужчина силой забрал у своего знакомого 18 тысяч рублей

В Щекинском районе 36-летний мужчина силой забрал у своего знакомого 18 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Щекинском районе с заявлением обратился 60-летний мужчина. Он объяснил, что его знакомый отобрал 18 тысяч рублей. Как стало известно, мужчины распивали алкогольные напитки, а когда потерпевший уснул, злоумышленник, применив насилие, опасное для жизни и здоровье, забрал деньги и ушел.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).