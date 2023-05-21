В Щекинском районе 36-летний мужчина силой забрал у своего знакомого 18 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Щекинском районе с заявлением обратился 60-летний мужчина. Он объяснил, что его знакомый отобрал 18 тысяч рублей. Как стало известно, мужчины распивали алкогольные напитки, а когда потерпевший уснул, злоумышленник, применив насилие, опасное для жизни и здоровье, забрал деньги и ушел.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).