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НовостиОбщество21 мая 2023 10:00

В Туле на улице Гастелло приступили к ремонту дороги

Работы планируют завершить к 1 июля 2023 года
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Гастелло приступили к ремонту дороги

В Туле на улице Гастелло приступили к ремонту дороги

Фото: материалы пресс-служб

20 мая в Туле на улице Гастелло приступили к работам по срезке поверхностного слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, ремонт дорожного полотна пройдет на участке от улицы Металлургов 84 до улицы Кутузова 88. Там предусмотрены работы по замене асфальтобетонного покрытия, ремонту съездов и примыканий, ремонту бортовых камней, люков и смотровых колодцев, обустройству тротуаров.

Завершить ремонт на данном участке планируют к 1 июля 2023 года.