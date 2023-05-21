В Туле на улице Гастелло приступили к ремонту дороги Фото: материалы пресс-служб

20 мая в Туле на улице Гастелло приступили к работам по срезке поверхностного слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, ремонт дорожного полотна пройдет на участке от улицы Металлургов 84 до улицы Кутузова 88. Там предусмотрены работы по замене асфальтобетонного покрытия, ремонту съездов и примыканий, ремонту бортовых камней, люков и смотровых колодцев, обустройству тротуаров.

Завершить ремонт на данном участке планируют к 1 июля 2023 года.