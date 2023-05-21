В Туле на улице Станиславского автомобиль Kia сбил 13-летнюю девочку на электросамокате Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Станиславского и Мезенцева вечером 19 мая произошло ДТП. Там примерно в 18:00 автомобиль Kia сбил девочку на самокате. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях.

По информации региональной Госавтоинспекции, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, на нерегулируемом перекрестке наехал на 13-летнюю девочку на электросамокате, которая пересекала дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с различными травмами.