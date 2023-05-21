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НовостиПроисшествия21 мая 2023 9:00

В Туле на улице Станиславского автомобиль Kia сбил 13-летнюю девочку на электросамокате

Ребенок пересекал дорогу в неположенном месте
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Станиславского автомобиль Kia сбил 13-летнюю девочку на электросамокате

В Туле на улице Станиславского автомобиль Kia сбил 13-летнюю девочку на электросамокате

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Станиславского и Мезенцева вечером 19 мая произошло ДТП. Там примерно в 18:00 автомобиль Kia сбил девочку на самокате. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях.

По информации региональной Госавтоинспекции, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, на нерегулируемом перекрестке наехал на 13-летнюю девочку на электросамокате, которая пересекала дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с различными травмами.