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НовостиПроисшествия20 мая 2023 15:00

В ДТП на улице Керамиков в Щекино пострадал 24-летний мотоциклист

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Керамиков в Щекино пострадал 24-летний мотоциклист

В ДТП на улице Керамиков в Щекино пострадал 24-летний мотоциклист

Фото: материалы пресс-служб

В Щекино на улице Керамиков вечером 19 мая произошло ДТП. Там водитель мотоцикла уходил от столкновения с автомобилем и наехал на бордюр. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, на нерегулируемом перекрестке 24-летний мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха, выехал на полосу встречного движения. В этот же момент 62-летний водитель «Нивы» поворачивал налево. Заметив транспортное средство, мотоциклист начал уходить от столкновения, но врезался в бордюр и упал.

В результате ДТП мужчину госпитализировали в больницу с различными травмами. Тульская Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства аварии.