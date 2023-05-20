В ДТП на улице Керамиков в Щекино пострадал 24-летний мотоциклист Фото: материалы пресс-служб

В Щекино на улице Керамиков вечером 19 мая произошло ДТП. Там водитель мотоцикла уходил от столкновения с автомобилем и наехал на бордюр. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, на нерегулируемом перекрестке 24-летний мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха, выехал на полосу встречного движения. В этот же момент 62-летний водитель «Нивы» поворачивал налево. Заметив транспортное средство, мотоциклист начал уходить от столкновения, но врезался в бордюр и упал.

В результате ДТП мужчину госпитализировали в больницу с различными травмами. Тульская Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства аварии.