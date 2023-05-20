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НовостиОбщество20 мая 2023 14:00

В Тульской области обнаружили 390 га сгоревших сельскохозяйственных полей

Материалы обследований направлены в региональный МЧС
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области обнаружили 390 га сгоревших сельскохозяйственных полей

В Тульской области обнаружили 390 га сгоревших сельскохозяйственных полей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мае 2023 года в Тульской области провели обследования 15 земельных участков в Узловском и Веневском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Так, в ходе мероприятия на земельных участках установлены факты выжигания сухой сорной и древесно-кустарниковой растительности общей площадью 390,2 га.

В связи с этим материалы выездных обследований направлены в региональный МЧС для принятия мер реагирования.

Россельхознадзора обращает внимание, что в Тульской области введены ограничения по господдержке для аграриев, не соблюдающих меры противопожарной безопасности.