В Туле родственники умершего пациента пытались прорваться в областную больницу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 мая примерно в 20:20 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о нахождении рядом с территорией ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» большого количества агрессивных граждан. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно, такое поведение людей вызвала новость о смерти родственника, вследствие чего на улице его стали громко оплакивать. Через некоторое они уехали с территории больницы.

Сотрудники полиции не применяли табельное оружие или спецсредства. Пострадавших нет. Общественный порядок не был нарушен, противоправных действий не выявлено.