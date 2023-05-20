В Тульской области разрешили использовать беспилотники при согласовании с министерством по региональной безопасности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о запрете использования беспилотников на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, разрешения на использование беспилотных летательных аппаратов будет выдавать министерство региональной безопасности. Порядок согласования и перечень необходимых документов будут опубликованы на сайте ведомства.

Напомним, 2 ноября 2022 года губернатор Тульской области подписал указ № 117 «О реализации указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». Нарушение влечет за собой административную или уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.