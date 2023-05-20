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НовостиПроисшествия20 мая 2023 12:00

В Богородицком районе Тульской области пожилой водитель грузового автомобиля уснул за рулем и вылетел в кювет

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Богородицком районе Тульской области пожилой водитель грузового автомобиля уснул за рулем и вылетел в кювет

В Богородицком районе Тульской области пожилой водитель грузового автомобиля уснул за рулем и вылетел в кювет

Фото: соцсети

В Богородицком районе на 258-м километре трассы М-4 «Дон» утром 18 мая произошло ДТП. Там примерно в 9:49 грузовой автомобиль Ford вылетел в кювет. Об этом сообщает Центр медицины катастроф.

Так, 75-летний мужчина, управляя грузовиком Ford Transit, уснул за рулем и вылетел в кювет. На вызов направили ближайшую бригаду Богородицкой подстанции, который прибыли на место спустя 17 минут.

В результате ДТП водителя транспортного средства госпитализировали в больницу с сочетанной травмой.