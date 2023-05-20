В Туле центр города будет убирать первый в России электрокар «Ермак» Фото: материалы пресс-служб

19 мая главе администрации Тулы презентовали первый в России электрокар «Ермак», который предоставили областной столице для работы в тестовом режиме на 1 месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, трактор выпускается в Тюмени. Он может работать на одном заряде до 4 часов. Заряжать его можно с помощью обычной розетки и солнечных батарей. Техника подходит для уборки снега и мусора.

Также электрокар оснащен емкостью для полива, моечным аппаратом высокого давления, ручным электрическим сучкорезом, электрическим воздуходувом, устройством для орошения воздуха. Для него предусмотрено разное навесное оборудование, в том числе самосвальный кузов, передний отвал для сгребания мусора или передвижения груза, дорожная щетка с шириной обработки 1500 мм.

Как отметил соучредитель предприятия-производителя, если данный пилотный проект успешно реализуется, то Тула станет первым городом в России, который будет использовать полностью отечественный и экологически чистый транспорт ЖКХ.