Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2023 10:00

В Туле центр города будет убирать первый в России электрокар «Ермак»

Трактор может работать на одном заряде до 4 часов
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле центр города будет убирать первый в России электрокар «Ермак»

В Туле центр города будет убирать первый в России электрокар «Ермак»

Фото: материалы пресс-служб

19 мая главе администрации Тулы презентовали первый в России электрокар «Ермак», который предоставили областной столице для работы в тестовом режиме на 1 месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, трактор выпускается в Тюмени. Он может работать на одном заряде до 4 часов. Заряжать его можно с помощью обычной розетки и солнечных батарей. Техника подходит для уборки снега и мусора.

Также электрокар оснащен емкостью для полива, моечным аппаратом высокого давления, ручным электрическим сучкорезом, электрическим воздуходувом, устройством для орошения воздуха. Для него предусмотрено разное навесное оборудование, в том числе самосвальный кузов, передний отвал для сгребания мусора или передвижения груза, дорожная щетка с шириной обработки 1500 мм.

Как отметил соучредитель предприятия-производителя, если данный пилотный проект успешно реализуется, то Тула станет первым городом в России, который будет использовать полностью отечественный и экологически чистый транспорт ЖКХ.