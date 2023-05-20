Житель Щекино заплатит 510 тысяч рублей за покушение на дачу взятки и незаконный оборот наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Щекино, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Установлено, что в с 12:00 до 14:00 19 января 2023 года 35-летний подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства и через интернет приобрел для личного употребления марихуану общей массой 9,6 грамм, которую забрал в тайнике на территории Тулы.

После этого, в период с 22:51 по 23:38 злоумышленник сел за руль автомобиля Renault, имея при себе запрещенное вещество. В результате он был остановлен инспектором ДПС и с целью уклонения от прохождения медицинского освидетельствования мужчина передал сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей, положив их в бардачок служебного автомобиля ГИБДД. Однако инспектор от денег отказался.

Желая избежать уголовной ответственности, подсудимый выбросил свертки с наркотиками рядом со своим автомобилем, которые были обнаружены в ходе проведения следственных мероприятий.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 510 тысяч рублей.