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НовостиОбщество19 мая 2023 14:35

На 100 тысяч оштрафовали жителя Веневского района за уклонение от призыва на военную службу

После получения повестки молодой человек почти год не появлялся в военкомате
Игорь КОПЫТОВ
На 100 тысяч оштрафовали жителя Веневского района за уклонение от призыва на военную службу

На 100 тысяч оштрафовали жителя Веневского района за уклонение от призыва на военную службу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 июня 2022 года жителю Веневского района Тульской области вручили две повестки о явке в военный комиссариат. Так, 7 июня он должен был пройти медкомиссию, а двумя днями позднее явиться для уточнения документов воинского учета. Однако молодой человек явку не обеспечил, никакой информации об уважительных причинах отсутствия не сообщил.

5 декабря обвиняемому вновь вручили повестку уже в рамках осеннего призыва, но тот еще раз проигнорировал требование.

В итоге военный комиссариат обратился в суд, который и признал веневца виновным в уклонении от призыва на военную службу по ч. 1 ст. 328 УК РФ и приговорил к штрафу 100 000 рублей.