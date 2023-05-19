На 100 тысяч оштрафовали жителя Веневского района за уклонение от призыва на военную службу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 июня 2022 года жителю Веневского района Тульской области вручили две повестки о явке в военный комиссариат. Так, 7 июня он должен был пройти медкомиссию, а двумя днями позднее явиться для уточнения документов воинского учета. Однако молодой человек явку не обеспечил, никакой информации об уважительных причинах отсутствия не сообщил.

5 декабря обвиняемому вновь вручили повестку уже в рамках осеннего призыва, но тот еще раз проигнорировал требование.

В итоге военный комиссариат обратился в суд, который и признал веневца виновным в уклонении от призыва на военную службу по ч. 1 ст. 328 УК РФ и приговорил к штрафу 100 000 рублей.