В Щекино 21-летний молодой человек до смерти избил своего отца Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Щекино, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что с 31 августа по 1 сентября 2022 года безработный 21-летний обвиняемый поссорился со своим отцом из-за антиобщественного образа жизни последнего. Злоумышленник нанес лежащему на полу 55-летнему потерпевшему не менее двух ударов правой ногой в область грудной клетки, причинив ему множественные переломы ребер, разрыв легкого и надрыв левого желудочка сердца. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.