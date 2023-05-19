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НовостиЗвезды19 мая 2023 13:50

В Туле покажут спектакль о героях спецназа «Люди А на службе Отечеству»

Показ пройдет в рамках Всероссийской акции «Герой нашего времени»
Игорь КОПЫТОВ
В Туле покажут спектакль о героях спецназа «Люди А на службе Отечеству»

В Туле покажут спектакль о героях спецназа «Люди А на службе Отечеству»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В понедельник, 22 мая в 15:00 в Городском Доме культуры (бывший ДК «Металлургов») в Криволучье состоится показ спектакля «Люди А на службе Отечеству» по мотивам документального романа Алексея Филатова.

Музыкальный спектакль «Люди А на службе Отечеству» – первое театральное произведение, посвященное сотрудникам спецподразделения «Альфа». С исторической точностью в спектакле рассказывается о нескольких ключевых событиях современной российской истории. О событиях у Белого дома в Москве в 1991 году. О трагедии в Буденновске в 1995 году. Об освобождении заложников в Сочи в 2000 году.

В постановке заняты популярные артисты театра и кино.

Вход на спектакль свободный.

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