В Туле на проспекте Ленина 45-летнего мужчину зажало между собственным минивэном и автомобилем Nissan Фото: соцсети

В Туле на проспекте Ленина утром 19 мая произошло ДТП. Там примерно в 9:20 два автомобиля зажали между собой мужчину. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 45-летний мужчина припарковал свой минивэн Hyundai Grand Starex возле дома, но забыл поставить на ручник, и когда водитель обходил его спереди, транспортное средство поехал вперед и прижало хозяина к багажнику припаркованного автомобиля Nissan Terrano.

В результате ДТП мужчину госпитализировали в больницу с различными травмами.