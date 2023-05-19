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НовостиПроисшествия19 мая 2023 12:39

В Веневском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Веневском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В Веневском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Веневском районе Тульской области с заявлением обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что ночью был совершен угон принадлежащего ему автомобиля Peugeot Partner, припаркованного около дома.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 37-летнего подозреваемого. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и заметил незакрытый автомобиль. Он залез в салон и обнаружил ключи, после чего отвез транспортное средство к своему дому.

Злоумышленника доставили в дежурную часть, где он полностью признался в содеянном. Автомобиль вернули законному владельцу.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).