В Веневском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Веневском районе Тульской области с заявлением обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что ночью был совершен угон принадлежащего ему автомобиля Peugeot Partner, припаркованного около дома.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 37-летнего подозреваемого. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и заметил незакрытый автомобиль. Он залез в салон и обнаружил ключи, после чего отвез транспортное средство к своему дому.

Злоумышленника доставили в дежурную часть, где он полностью признался в содеянном. Автомобиль вернули законному владельцу.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).