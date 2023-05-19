Жители Тульской области могут получить компенсацию части платы за детский сад, не выходя из дома Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская область первой в стране перевела данную услугу в электронный формат с учетом региональных особенностей. За счет нововведения исключен сбор 22 справок, роботизирована система принятия решений, что позволило сократить срок оказания услуги до 6 рабочих дней.

Услуга доступна одному из родителей при условии, если оплата внесена вовремя и среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением за получением компенсации, не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения Тульской области.

Для получения компенсации за период с начала 2023 года, необходимо подать заявку до 1 июля. В остальных случаях электронное заявление можно направить в любой день недели и любое удобное для вас время.