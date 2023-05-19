19 мая несколько жителей Центрального округа Тулы остались без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произошло с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет в домах №2, 5, 7, 9, 3, 6, 6а, 13, 15а, 17, 19, 21/1, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 и 34 по улице Жуковского, № 6 по улице Каминского и №72 по улице Советская.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Жуковского — улица Каминского.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.