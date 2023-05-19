Под Тулой задержали наркодилера с крупной партией запрещенных веществ Фото: материалы пресс-служб

На 11-м километре автодороги "Тула-Новомосковск" в ходе совместной операции подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области Госавтоинспекции и при силовой поддержке отряда спецназа "Гром" был задержан нигде не работающий 24-летний туляк.

Мужчину задержали, когда он ехал на машине в Новомосковск с целью оставления расфасованных наркотиков в тайниках для дальнейшего сбыта. В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли 5 свертков с мефедроном общей массой около 400 гр. Наркотики были спрятаны под внутренней обшивкой салона автомобиля. Более того, при проведении обыска по месту проживания наркодилера изъяты упаковочные материалы и около 80 свертков с различными видами наркотиков.

Задержанный пояснил, что наркотики он забирал из организованных для него тайников-закладок, затем сам расфасовывал на более мелкие партии и осуществлял дальнейший сбыт.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.