В Туле со ступенек магазина украли вещавшую рекламу акустическую колонку
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В дежурную часть по Пролетарскому округу Тулы поступило заявление от сотрудника одного из магазинов. По предварительной информации, со ступенек торговой точки, расположенной по улице Металлургов, была совершена кража акустической колонки.
В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 33-летний местный житель.
Мужчина признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.