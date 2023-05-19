В Туле со ступенек магазина украли вещавшую рекламу акустическую колонку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть по Пролетарскому округу Тулы поступило заявление от сотрудника одного из магазинов. По предварительной информации, со ступенек торговой точки, расположенной по улице Металлургов, была совершена кража акустической колонки.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 33-летний местный житель.

Мужчина признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.