Тулячка приняла участие в интеллектуальном телешоу «Своя игра» Фото: соцсети

Тулячка Наталья Кожемяко, известная всем как популяризатор истории Тулы и краеведения, снялась в передаче «Своя игра» на канале НТВ. Подробности самого шоу рассказывать ей запрещено, но зато она поведала, как попала на телевидение.

По ее словам, она написала организаторам, в ответ пришла ссылка на онлайн-тест. Когда Наталья его прошла, причем, только со второй попытки, ее пригласили на очный отбор. И уже только после этого она попала на съемки.

Сроки показа выпуска «Своей игры» с участием тулячки покажут осенью.