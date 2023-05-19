В Кимовском районе отремонтировали дорогу только после вмешательства прокуратуры
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Установлено, что администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района не поддерживает в надлежащем состоянии автомобильную дорогу протяженностью более километра в деревне Старая Гать. Это привело к образованию на ней колейности, препятствующей безопасному движению транспорта.
По иску межрайонного прокурора суд обязал местную администрацию привести полотно в соответствие с нормативными требованиями, и в настоящее время дорога отремонтирована.