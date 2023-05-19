В Тульской области пресечена деятельность организованной группы по продаже наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что 36-летняя тулячка, выполняя роль склада интернет-магазина по продаже наркотиков, совместно с подельниками посредством тайников-закладок с апреля по июль 2022 года сбыла на территории региона более 1,6 кг запрещенных веществ. Кроме того, было также приготовлено к сбыту более 2,8 кг наркотиков. С целью легализации преступных доходов, полученных от продажи наркотических средств, злоумышленница обналичивала криптовалюту (биткоины) через платежные банковские карты, принадлежащие третьим лицам.

После задержания с наркобаронессой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Злоумышленница обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Уголовное дело передано в суд.