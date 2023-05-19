В сельских школах в Суворовском районе Тульской области нарушали правила пожарной безопасности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Одоевского района провела проверку исполнения требований законодательства о противопожарной безопасности в трех муниципальных школах — Сомовская, Стрелецкая и Левенская.

Было установлено, что в образовательных учреждениях должным образом не соблюдаются требования пожарной безопасности. Так, не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, отсутствуют журналы проведения инструктажей и эксплуатации систем защиты. Есть проблемы с электропроводкой, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

В образовательные учреждения внесены представления, а виновные лица вызваны в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.