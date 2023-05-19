В Туле перед судом предстанет задержанный на железной дороге наркоман Фото: Алексей ФОКИН (фото)

33-летний местный житель в лесополосе, расположенной вблизи железнодорожного полотна, забрал из тайника-закладки наркотическое средство и оставил себе для личного употребления. С добычей он направился вдоль путей домой, но на перегоне железнодорожных станций Тула-3 - Плеханово привлек к себе внимание сотрудников транспортной полиции, осуществлявших оперативно-профилактические мероприятия.

При проведении личного досмотра в кармане его куртки обнаружили сверток с кристаллообразным веществом бирюзового цвета. Согласно заключению эксперта, это было наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой 1,12 грамма.

Следствием ЛО МВД России на станции Тула в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в суд.