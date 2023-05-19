В Туле пройдет второе «Музейное лето» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В рамках проекта запланировано более 220 мероприятий, многие из которых посвящены военно-патриотической тематике.

Среди наиболее знаковых мероприятий «Музейного лета в Туле» - выставка «По следам шелкового пути» в атриуме Тульского кремля, где посетители увидят картины из коллекций различных музеев - Государственного музея Востока, Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Республиканского музея изобразительных искусств и Фонда «Русские меценаты». Там же с июня по август пройдет фестиваль «Кремлевские сезоны», где каждые выходные будут организовываться театральные и музыкальные постановки, включая Кремлевскую оперу, посвященную творчеству А.С. Пушкина.

В филиале музея «Ясная Поляна» — «Л.Н.Т.» откроется выставка, посвященная 100-летию со Дня рождения Расула Гамзатова. А в выставочном зале историко-культурного комплекса ж/д станции «Ясенки» - выставка к 240-летию города-героя Севастополя «Писание же мое есть весь я. Севастопольские рассказы».

Также во второй раз в городе оружейников состоится Фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня», фестиваль классической музыки «Музыкальное лето в Поленово» в музее-заповеднике В.Д. Поленова и другие.

Кроме того, впервые в программу проекта будет включен дом-музей авиаконструктора В.М. Мясищева, который в середине XX века активно работал на укрепление обороноспособности России.

Продолжится и проект «Оживший город». На открытых площадках областного центра будут проводиться различные выступления: концерты, гаражные распродажи локальных брендов Тулы и продукции российских дизайнеров, мастер-классы, театрализованные экскурсии, лекции, кинопоказы.