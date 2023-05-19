Капитальный ремонт коллектора на улице Маршала Жукова в Туле перешел на третий участок Фото: материалы пресс-служб

На данный момент рабочие полностью смонтировали сеть временной перекачки. Также разработан один из пяти котлованов. Протяженность ремонтируемого участка составляет 193 погонных метра.

Ранее были завершены работы по капитальному ремонту второго участка - от улицы М. Жукова до Канализационно-насосной станции протяженностью 215 погонных метров. Такой же длины был и первый участок - от 2-го Клинского проезда по ул. Чмутова в сторону Павшинского моста.

Данный коллектор принимает стоки от 45 улиц Привокзального территориального округа, среди которых ул. Ликбеза, Одоевское шоссе, Воздухофлотская, Чмутова, М. Жукова и другие. Речь идет об 11 социальных объектах и свыше 1000 жилых домов, из которых 35 многоквартирных. В целом он обслуживает порядка 23 тысяч человек.