18 мая в Туле изменилась схема движения трамваев из-за обрыва контактной сети на улице Пролетарской Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса в Туле днем 18 мая проезжающим автомобилем были оборваны провода контактной сети трамваев, из-за чего общественный транспорт встал в обе стороны движения.

Для проведения восстановительных работ напряжение было отключено на данном участке более, чем на полчаса.

В этот промежуток времени оставшиеся вне отключения трамваи маршрутов № 3, 9, 10 и 13 ходили по измененной схеме движения - по Демидовской плотине и по улице Фридриха Энгельса до Менделеевского поселка и обратно, не заезжая в Пролетарский округ. Также от Менделеевского поселка и Красного Перекопа двигались трамваи маршрутов № 12 и 13.