В тульский музей «Куликово поле» передали изъятый у черного копателя клад I-II веков Фото: материалы пресс-служб

ФСБ России передала тульскому Государственному военно-историческому и природному музею-заповеднику «Куликово поле» клад I-II веков нашей эры, изъятый у черного копателя. Мужчина собирался продать уникальный клад всего за 250 тысяч рублей. К счастью, первыми «покупателями» оказались сотрудники спецслужбы.

Уникальный археологический клад сарматов состоит из вещей, принадлежавших одной женщине - спиральные браслеты, ожерелье, перстни и другие украшения и аксессуары. Их обладательница почти две тысячи лет назад, видимо, собиралась спрятать их совсем ненадолго, зарыв на глубину около 30 см.

Сам черный копатель задержан и Ленинским районным судом Тулы признан виновным по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие предметов археологии из мест залегания), ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.