Всероссийские соревнования «Гран-при Тулы» возвращаются на обновленный велотрек уже 19 мая Фото: Игорь КОПЫТОВ

В программе Всероссийских соревнований «Гран-при Тулы» - олимпийские дисциплины. Такие как командный и индивидуальный спринт, омниум, мэдисон, кейрин, а также скретч и гонка с выбыванием. Победители и призеры будут определяться в двух возрастных категориях — в элите и среди юниоров.

В «Гран-при Тулы» примут участие большинство лидеров сборной России по велоспорту. На соревнованиях, кроме российских гонщиков, выступят представители Беларуси, Узбекистана, Ирана, ОАЭ.

19 мая в 12:00 пройдет утренняя сессия, в 14:30 — открытие соревнований и вечерняя сессия с решающими заездами в скретче, гонке с выбыванием, командном спринте.

20 мая в 10:00 — утренняя сессия, в 16:00 — решающие заезды в омниуме, спринте.

21 мая в 10:00 — кейрин и мэдисон.

0+