В Донском мужчина убил свою бывшую жену и скрылся с места преступления Фото: материалы пресс-служб

17 мая 2023 года в беседке около одного из домов, расположенного на улице Кирова в Донском, было обнаружено тело 32-летней женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Следствие установило, что между потерпевшей и ее бывшем мужем произошел конфликт на почве личной неприязни, в ходе которого мужчина нанес ей более 30 ударов ножом в область живота и лица. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

В кратчайшие сроки сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождения преступника. Мужчину задержали и доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.