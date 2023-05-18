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НовостиЗвезды18 мая 2023 13:51

Народное искусство Русского севера приехало в Тулу

Новая выставка открылась в музее Декоративно-прикладного и народного искусства
Игорь КОПЫТОВ
Народное искусство Русского севера приехало в Тулу

Народное искусство Русского севера приехало в Тулу

Фото: материалы пресс-служб

Все — от крестьянских изб, мельниц и амбаров и кончая одеждой и всей домашней утварью — люди издавна украшали и превращали часто эти обычные предметы домашнего быта в уникальный произволения большого профессионального искусства.

На выставке также представлены 28 прялок из фондов Тульского музейного объединения. Это предметы из разных регионов Русского севера: Архангельской, Ярославской, Вологодской, Поволжья.

А еще искусство Русского севера прочно ассоциируется с Вологодским кружевом. Посетителям представят две работы известных мастеров: Елены Матвеевой и Галины Мамровской.

Экспозиция также включает образцы Холмогорской резьбы по кости, Каргопольскую глиняную игрушку, Петровскую игрушку. Можно увидеть берестяные туески, шкатулки, выполненные в технике прорезной бересты и известную Щепную птицу.

Выставка «Русский север. Народное искусство» будет работать в музее Декоративно-прикладного и народного искусства по 31 октября.

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