В ДТП на улице Болотово в Туле пострадал 35-летний мотоциклист Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Болотово вечером 17 мая произошло ДТП. Там примерно в 21:25 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 34-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21112», при выполнении маневра (поворот налево) совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом Motoland, за рулем которого находился 35-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.