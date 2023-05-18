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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:25

В ДТП на улице Болотово в Туле пострадал 35-летний мотоциклист

Водитель автомобиля «ВАЗ» не убедился в безопасности маневра
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Болотово в Туле пострадал 35-летний мотоциклист

В ДТП на улице Болотово в Туле пострадал 35-летний мотоциклист

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Болотово вечером 17 мая произошло ДТП. Там примерно в 21:25 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 34-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21112», при выполнении маневра (поворот налево) совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом Motoland, за рулем которого находился 35-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.