Пожилой житель Тулы пытался открыто похитить шоколад в одном из сетевых магазинов города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился сотрудник одного из сетевых магазинов города. Из торгового зала, расположенного по улице Федора Смирнова, неизвестный пытался открыто похитить шоколад.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 69-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).