Четырех водителей в Туле оштрафовали за час рейда по контролю правил перевозки детей Фото: материалы пресс-служб

Утром 18 мая в Туле сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели рейд «Пристегни ребенка!». Инспекторы ДПС останавливали автомобили с целью пресечения фактов нарушения требований правил дорожного движения к перевозке детей.

Только за один час полицейские привлекли к административной ответственности четырех водителей. Каждому виновнику назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Со всеми остальными остановленными автомобилистами стражи порядка провели профилактические беседы и вручили им тематические буклеты, а маленьким пассажирам - раскраски для закрепления знаний ПДД.

В целом, за первые четыре месяца 2023 года на территории региона произошло 34 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых пострадали 38 детей.