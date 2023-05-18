21 мая тульский «Арсенал» сыграет с ярославским «Шинником» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 32-м туре Первой лиги «Арсенал» встретится с ярославским «Шинником». Главным судьей матча назначен Артём Смолин из Вологды.

Ему будут ассистировать Павел Новиков из Санкт-Петербурга и Сергей Ядров из Калининграда. Резервный судья – тамбовчанин Павел Шишкин. Инспектор – москвич Сергей Французов.

За все время команды встречались между собой 19 раз. 8 побед на счету «Шинника», 7 — у «Арсенала» и 4 раза матч завершился вничью.

На данный момент туляки идут на 8 месте в таблице, имея 41 очко после 31 матча, а ярославцы на 10 месте с 40 очками.