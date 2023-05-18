В Щекинском районе 25-летний мужчина украл деньги с банковской карты несовершеннолетней девушки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Щекинском районе в заявлением обратилась 17-летняя девушка. Она оставила банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание денежных средств в размере 6 тысяч 138 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 25-летний мужчина, который оплатил покупки в магазинах найденной банковской картой.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.