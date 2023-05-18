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НовостиПроисшествия18 мая 2023 11:53

В Щекинском районе 25-летний мужчина украл деньги с банковской карты несовершеннолетней девушки

Сумма похищенного составила 6 тысяч 138 рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Щекинском районе 25-летний мужчина украл деньги с банковской карты несовершеннолетней девушки

В Щекинском районе 25-летний мужчина украл деньги с банковской карты несовершеннолетней девушки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Щекинском районе в заявлением обратилась 17-летняя девушка. Она оставила банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание денежных средств в размере 6 тысяч 138 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 25-летний мужчина, который оплатил покупки в магазинах найденной банковской картой.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.