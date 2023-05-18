В Щекинском районе Тульской области фура насмерть сбила пожилую женщину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Щекинском районе на 14-м км автодороги «Захаровка-Советск» днем 18 мая произошло ДТП. Там примерно в 11:58 фура сбила пожилую женщину.

По информации региональной Госавтоинспекции, 46-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем MAN, сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм.