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НовостиПроисшествия18 мая 2023 11:09

Житель Одоевского района приговорен к 9 месяцам лишения свободы за угрозу убить тещу

Приговор в законную силу не вступил
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Одоевского района приговорен к 9 месяцам лишения свободы за угрозу убить тещу

Житель Одоевского района приговорен к 9 месяцам лишения свободы за угрозу убить тещу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Одоевском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Установлено, что в апреле 2023 года ранее судимый 59-летний злоумышленник находился по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения и угрожал физической расправой матери своей сожительницы.

Суд приговорил подсудимого к 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.