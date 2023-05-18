Житель Одоевского района приговорен к 9 месяцам лишения свободы за угрозу убить тещу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Одоевском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Установлено, что в апреле 2023 года ранее судимый 59-летний злоумышленник находился по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения и угрожал физической расправой матери своей сожительницы.

Суд приговорил подсудимого к 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.