В ДТП в Кимовском районе Тульской области пострадал грудной ребенок Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на 11-ом километре автодороги «Кимовск-Новольвовск» вечером 17 мая произошло ДТП. Там примерно в 20:20 автомобиль Škoda съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 44-летний мужчина, управляя автомобилем Škoda Octavia, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала девочка 2022 года рождения. В момент происшествия девочка находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля слева, без детского удерживающего устройства, на руках у матери.