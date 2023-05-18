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НовостиОбщество18 мая 2023 9:35

В ночь с 18 на 19 мая в Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина изменят схему движения транспорта

Об этом сообщает пресс-служба администрации города
Михаил КОРЕНЮГИН
В ночь с 18 на 19 мая в Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина изменят схему движения транспорта

В ночь с 18 на 19 мая в Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина изменят схему движения транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь с 18 на 19 мая в Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина запланирован переход на четную сторону, будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, центральные и крайние правые полосы в сторону центра откроют для движения.

Администрация города Тулы приносит извинения за временные неудобства и просят автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

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Фото: материалы пресс-служб