В ночь с 18 на 19 мая в Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина изменят схему движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь с 18 на 19 мая в Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина запланирован переход на четную сторону, будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, центральные и крайние правые полосы в сторону центра откроют для движения.

Администрация города Тулы приносит извинения за временные неудобства и просят автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.