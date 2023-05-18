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НовостиОбщество18 мая 2023 10:20

Тульский студент стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель будущего поколения России»

Парень получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей
Игорь КОПЫТОВ
Тульский студент стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель будущего поколения России»

Тульский студент стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель будущего поколения России»

Фото: материалы пресс-служб

Всероссийский форум-конкурс «Учитель будущего поколения России» в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы за звание лучшего боролись 30 студентов из 25 педагогических вузов России. На протяжении пяти дней конкурсанты проходили различные испытания, демонстрирующие их знания и таланты.

Студент третьего курса факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого Илья Лукьянов стал лучшим. Молодой человек признан лауреатом первой степени и победителем.