Тульский студент стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель будущего поколения России» Фото: материалы пресс-служб

Всероссийский форум-конкурс «Учитель будущего поколения России» в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы за звание лучшего боролись 30 студентов из 25 педагогических вузов России. На протяжении пяти дней конкурсанты проходили различные испытания, демонстрирующие их знания и таланты.

Студент третьего курса факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого Илья Лукьянов стал лучшим. Молодой человек признан лауреатом первой степени и победителем.