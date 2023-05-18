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НовостиПроисшествия18 мая 2023 9:56

В Ефремовском районе 40-летний мужчина 14 раз ударил знакомого ножом

Суд приговорил злоумышленника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ефремовском районе 40-летний мужчина 14 раз ударил знакомого ножом

В Ефремовском районе 40-летний мужчина 14 раз ударил знакомого ножом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ефремовском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что в ночь с 22 на 23 октября 2022 года подсудимый находился в гараже своего знакомого в компании из трех человек, с которыми распивал спиртные напитки. В один момент мужчина схватил нож и нанес 38-летнему знакомому 14 ударов в шею, грудь и левое плечо. От полученных ударов потерпевший получил многочисленные телесные повреждения, одно из которых причинило вред здоровью средней тяжести.

Суд приговорил злоумышленника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.