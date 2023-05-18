Тулякам предлагают заселить собственную климатическую зону в экзотариуме Фото: материалы пресс-служб

Экзотариум в грядущие субботу и воскресенье проводит «День музеев», плавно перетекающий в «Ночь музеев». Темой этого года станет климат.

Что же такое климат? Почему он так важен? Как он влияет на жизнь растений и животных? Ответы на эти вопросы можно будет получить на тематическом мероприятии с помощью увлекательной игры по экспозиции, тематической мультлекции, интерактивных мини-экскурсий, посвященных расселению животных по климатическим зонам на примере тульского экзотариума, а также мастер-класса, на котором каждый гость зоопарка создаст и заселит собственную климатическую зону.

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