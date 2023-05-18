Сносом аварийного жилого дома в Первомайском поселке Большой Тулы займется подрядчик Фото: материалы пресс-служб

Подрядчик помимо сноса аварийного дома должен будет убрать весь строительный мусор, чтобы предоставить возможность комфортного и безопасного использования территории. И все это за 151 267,99 рублей, согласно данным сайта госзакупок.

Речь идет об одноэтажном доме, расположенном на улице Шоссейной, 1а в поселке Первомайском под Косой Горой.

Подрядную организацию, которая займется сносом здания, ищут до 24 мая. А сами работы будут выполнены за 20 дней с момента подписания контракта.