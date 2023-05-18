В Туле с 6 июня изменится схема движения на трех участках дороги
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Туле изменится организация дорожного движения на улице Демидовская Плотина, улице Оборонная на участке от улице Староникитской до улице Некрасова и в районе доиа №10 по улице Дмитрия Ульянова. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует.
Так, целях обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения качества транспортного обслуживания жителей города трамвайным транспортом на данных участках 6 июня будет нанесена разметка 1.3 «Двойная сплошная линия».
:Пресс-служба администрации Тулы информирует, что ля поворота налево и разворота будут доступные следующие места:
На улице Демидовская Плотина
- ул. Демидовская Плотина/ ул. Галкина;
- ул. Демидовская Плотина, 8А;
- ул. Демидовская Плотина/ ул. К. Маркса;
- ул. Демидовская Плотина/ ул. Осташева.
На улице Оборонной
- ул. Оборонная/ ул. Староникитская.
На улице Дмитрия Ульянова
- ул. Дмитрия Ульянова/ ул. Революции;
- в районе дома № 8 по ул. Дмитрия Ульянова.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.