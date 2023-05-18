В Музейном квартале Тулы откроется новый музей «Нимфозориум» Фото: материалы пресс-служб

19 мая в Туле вместе с выставкой-презентацией «Левша. Очень медленное чтение» на улице Металлистов откроется новый музей.

Главным экспонатом музея станет «Тульская подкованная блоха», сделанная токарем-умельцем Николаем Алдуниным в 2002 году по мотивам произведения Н. Лескова. На выставке посетители смогут погрузиться в изучение и интерпретацию «Левши».

При этом предполагается отказаться от классической постоянной экспозиции, предложив посетителям пространство-трансформер, в котором вокруг центрального экспоната будут разворачиваться новые истории-выставки. Автором проекта выступил российский архитектор Евгений Асс.