В Туле на улице Баженова образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульская прокуратура с привлечением специалиста министерства природных ресурсов и экологии провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.

Установлено, что рядом с гаражами возле дома №2 по улице Баженова в Туле образовалась стихийная свалка бытовых отходов и строительного мусора. В связи с этим природоохранная прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление.

Также виновное лицо вызвано для возбуждения административного дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).