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НовостиОбщество18 мая 2023 7:50

В Туле на улице Баженова образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора

Прокуратура города провела проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Баженова образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора

В Туле на улице Баженова образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульская прокуратура с привлечением специалиста министерства природных ресурсов и экологии провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.

Установлено, что рядом с гаражами возле дома №2 по улице Баженова в Туле образовалась стихийная свалка бытовых отходов и строительного мусора. В связи с этим природоохранная прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление.

Также виновное лицо вызвано для возбуждения административного дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).