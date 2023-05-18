В Туле на улице Баженова образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов и строительного мусора
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Тульская прокуратура с привлечением специалиста министерства природных ресурсов и экологии провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.
Установлено, что рядом с гаражами возле дома №2 по улице Баженова в Туле образовалась стихийная свалка бытовых отходов и строительного мусора. В связи с этим природоохранная прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление.
Также виновное лицо вызвано для возбуждения административного дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).