В Туле на Славянском Бульваре высадят около 25 тысяч однолетних и многолетних цветов Фото: материалы пресс-служб

С 25 апреля в Туле приступили к посадке однолетних и многолетних цветов. К майским цветочные композиции появились на 17 объектах, среди которых Красноармейский проспект, Студенческий сквер, поселок Косая Гора и поселения Большой Тулы Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Так, 18 мая на Славянском бульваре уже посадили розы и пионы, а также там появится герань. В скором времени на клумбах будут проводится уходные работы: прополка, рыхление, а также осуществляться регулярный полив.

Всего на территории Тулы в этом году высадят около 246 тысяч многолетних и однолетних цветов на 82 объектах. Основные работы планируют завершить до 10 июня.